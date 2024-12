Thiaguinho revela que enfrentou crises de burnout: 'Me peguei chorando'

Thiaguinho, 41, revelou que não deixa de ter cuidados com sua saúde mental após enfrentar crises de burnout ao longo da carreira na música.

O que aconteceu

Discreto sob sua vida pessoal, o cantor confessou ter demorado para entender que os sinais de seu corpo era um pedido de ajuda. Ao podcast "Grande Surto", o artista declarou que adquiriu o hábito de aconselhar os amigos a cuidarem da cabeça.

Me pegou sem eu saber que era burnout. Eu já tive algumas vezes, depois que comecei a me inteirar sobre o assunto, que é um assunto que me chama bastante atenção. Inclusive, saúde mental, eu falo muito isso para a minha galera e todo mundo que me rodeia.

Thiaguinho

Fim do grupo Exaltasamba aconteceu em momento delicado de distúrbio emocional na vida do cantor. "No final do Exalta, eu tive uma que eu não me reconhecia. Eu saía para o show e começava a me dar palpitação. Já me peguei chorando várias vezes, antes de sair de casa e já chegando a hora de ir."

Thiaguinho, inclusive, confessa que demorou para entender que a exaustão física e mental era furto do burnout. Afinal, ele ignorava os reflexos da doença em seu corpo para focar no trabalho.