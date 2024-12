Resumo novela 'Mania de Você' da semana: confira capítulos de 27/12 a 11/1

Fátima fica arrasada ao descobrir que foi enganada por Robson. Por causa disso, Diana aconselha a amiga a se separar. Confira o resumo dos próximos capítulos de "Mania de Você" (Globo) logo abaixo:

Sexta-feira, 27 de dezembro

Viola não toma o comprimido dado por Dulce. Michele deixa Daniel devastado ao dizer que ama Cristiano. Fátima fica arrasada ao ver que foi enganada por Robson. Rudá fica surpreso ao saber que Filipa não irá mais viajar. Diana aconselha Fátima a se separar de Robson. Iarlei incentiva Gael a se declarar a Fátima. Wagner pede Dhu em casamento, e Edmilson escuta. Berta ameaça demitir Leidi, ao ouvir a funcionária destratando Ísis. Berta comunica a Mavi que só investirá no Albacoa 2 se tiver o controle acionário. Filipa sente ódio por Rudá ao ouvi-lo dizer que Viola é o amor de sua vida. Filipa aceita proposta de Mavi.

Sábado, 28 de dezembro

Filipa vai à delegacia denunciar Rudá. Santiago ajuda Mavi no plano contra Rudá. Viola finge para Dulce que está dopada. Viola recupera a lucidez e percebe que estava sendo manipulada por Mavi. Luma desconfia que Filipa tenha se aliado a Mavi e tenta alertar Rudá. Fátima rejeita as flores e o bilhete do admirador secreto, pensando serem de Robson. Filipa agride Rudá, que desmaia. Mércia e Mavi trocam ofensas entre si. Michele conta a Daniel que contratou um advogado para Cristiano. Viola finge para Mavi que está dopada. Rudá acorda e percebe que está sozinho no barco, em alto mar.

Segunda-feira, 30 de dezembro

Rudá se desespera e procura por Filipa. Mavi tenta convencer Mércia a não se influenciar por Volney. Hugo demite Edmilson. Gael se declara para Fátima, que supõe que o rapaz está a serviço de Robson. Diana vê Gael deixando a casa de Fátima devastado. Mavi manda Zon espalhar a notícia do desaparecimento de Filipa. Viola inicia seu plano de fuga. Rudá chega até a costa e é surpreendido pelo delegado. Viola consegue escapar do bunker e vai para a casa de Daniel pedir ajuda a Michele.

Terça-feira, 31 de dezembro

Viola fica sabendo por Michele que Rudá foi preso, acusado de matar Filipa. Zon avisa a Mavi que Viola fugiu do cativeiro. Viola visita Rudá na cadeia e diz ao namorado que Mavi armou contra ele. Lorena expulsa Edmilson de casa e não repara que o pai pegou seu celular. Edmilson usa o celular de Lorena para mandar a mesma mensagem para Robson, Gael e Sirlei, marcando um encontro na casa de Dhu como se fosse a filha. Gael confirma para Diana que é o admirador secreto de Fátima. Rudá pede a Luma que se afaste dele e de Viola. Viola decide ir para o Rio de Janeiro em busca de apoio para tirar Rudá da prisão. Luma confronta Mavi.

Quarta-feira, 1 de janeiro

Mércia ajuda Mavi. Michele ajuda Viola a fazer as malas para viajar ao Rio. Viola percebe que Michele se sente atraída por Daniel. Mavi oferece dinheiro para Volney se afastar de Mércia. Ísis e Leidi veem Sirlei com Berta. Diana repreende Robson por ter enganado Fátima. Mavi contrata os serviços de Santiago contra Volney. Volney vai em direção ao helicóptero sem saber que Santiago sabotou a aeronave. Viola é interceptada por Mavi e seus seguranças, mas consegue pegar uma das armas e fugir em um dos carros. Mavi fica desesperado ao saber por Volney que Viola rendeu o piloto e embarcou no helicóptero.

Quinta-feira, 2 de janeiro

Viola obriga o piloto a seguir para o Rio, no meio de uma tempestade. Mavi avisa que o helicóptero foi sabotado, mas Viola não acredita e manda o piloto seguir viagem. Tomás se abriga com Evelyn na casa de Berta, por causa da chuva. Leidi diz a Evelyn que acha que Sirlei está gostando de Berta O piloto manda Viola pular do helicóptero para tentar se salvar. O bombeiro avisa a Mavi que o helicóptero caiu. Luma tenta consolar Mavi. Michele acusa Mavi de ter causado o acidente. Volney diz a Mércia que Mavi queria matá-lo. Luma avisa a Rudá sobre o acidente de Viola.

Sexta-feira, 3 de janeiro

Rudá se desespera e hostiliza Luma. Diana admira a preocupação de Hugo com a família de Iarlei. Dhu expulsa Edmilson de sua casa e convida Wagner para morar com ela. Mércia faz um acordo com Volney. Luma lamenta para Mavi que nunca teve uma família. Mavi pede perdão a Luma e sensibiliza a jovem. Mércia vibra ao ver Mavi e Luma juntos.

Sábado, 4 de janeiro

Mavi diz a Luma que reencontrou a paz ao seu lado. Mércia incentiva Mavi a procurar Iberê. Luma cria um prato em homenagem a Viola para servir no restaurante. Mavi convida Luma para jantar. Nahum diz a Rudá que Moema sente que Viola está viva. Iarlei confronta Robson por assediar Bruna. Hugo demite Robson. Hugo convida Gael para ser gerente do Maresia. Mavi e Luma se surpreendem com uma festa surpresa de casamento, anunciada por Mércia.

Segunda-feira, 6 de janeiro

Mavi e Luma são surpreendidos por Mércia. Rudá é transferido para a penitenciária. Luma e Mavi estranham a presença de Mércia no hotel onde estão no Rio de Janeiro. Diana arma um encontro entre Gael e Fátima. Diana incentiva Fátima a dar aula de piano e sugere Berta como aluna. Berta fica impressionada com o conhecimento de Fátima sobre investimentos financeiros. Os amigos de Viola fazem uma homenagem para a chef na Lona Cultural. Rodhes pede explicações para Luma sobre sua relação com Mavi. Mércia deixa Mavi furioso ao comunicar que assumirá seu relacionamento com Volney. Mavi e Volney se enfrentam.

Terça-feira, 7 de janeiro

Mavi afirma que Volney não se casará com Mércia. Rodhes não se conforma com a relação de Luma e Mavi. Mavi fica furioso ao ter que aceitar Volney nas reuniões de diretoria. Um ano se passa. Iberê visita Nahum e ambos comentam sobre Moema. Berta surpreende a família ao chegar de viagem com Sirlei. Volney reclama da falta de romantismo de Mércia. Diana comenta com Hugo que o namoro de Bruna e Iarlei não está bem. Robson não se sente confortável com a independência financeira de Fátima, enquanto ele está desempregado. Iberê conta a Mavi sobre o sucesso de um restaurante chamado Brisa. Mavi e Luma conhecem o Brisa. Mavi pensa em Viola ao conhecer o novo restaurante.

Quarta-feira, 8 de janeiro

Mavi acredita que a chef do restaurante é Viola devido ao tempero da comida, mas não encontra provas conclusivas. Luma e Mavi discutem sobre a possibilidade de Viola estar viva e Luma fica insegura. Volney instala câmeras no escritório da administração e é confrontado por Hugo. Evelyn faz uma confissão importante a Tomás. Daniel e Michele se sentem cada vez mais atraídos. Rudá é surpreendido com a visita de Viola na prisão.

Quinta-feira, 9 de janeiro

Viola revela a Rudá que sobreviveu ao acidente de helicóptero e planeja se vingar de Mavi e Luma. Volney descobre que Mavi está forjando os relatórios financeiros do resort e o chantageia. Evelyn faz uma nova confissão a Tomás, causando uma crise no relacionamento. Michele decide continuar trabalhando para Daniel. Bruna descobre a sala secreta de Volney.

Sexta-feira, 10 de janeiro

Rodhes consegue despistar Luma. Volney chantageia Mavi. Michele descobre que Mavi e Volney brigaram. Tomás e Bruna invadem a casa de Volney e descobrem sua sala secreta de monitoramento, mas acabam presos no porão. Volney recebe uma proposta de aliança contra Mavi.

Sábado, 11 de janeiro

Mavi descobre que Volney está sendo procurado pela máfia russa e o ameaça. Tomás e Bruna escapam do porão de Volney e decidem investigar mais sobre ele. Luma acha o sabor da comida do restaurante Brisa semelhante ao tempero de Viola. Berta anuncia que vai formalizar sua união estável com Sirlei, causando tensão em Leidi. Volney aceita a proposta para destruir Mavi.