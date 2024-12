O que é preciso saber antes de assistir ao novo ano de 'Round 6'?

A nova temporada de "Round 6" chega nesta quinta-feira (26) à Netflix e retoma a história apresentada no primeiro ano da série, lançado em 2021.

Como já três anos que os episódios foram disponibilizados, Splash te explica o que aconteceu ao final da primeira temporada.

O nono e último episódio do primeiro ano de "Round 6" deixa um final aberto. Nele, Seong Gi-hun, o jogador 456, não entra no avião para visitar a sua filha nos Estados Unidos, logo após falar com um dos organizadores do jogo ao telefone.



A principal teoria dos fãs defende que Gi-hun não conseguiu "seguir com sua vida". Por isso, ele decide fazer algo para acabar com o jogo, pois agora ele tem dinheiro agir.

Essa ideia se sustenta principalmente com uma das frases ditas pelo protagonista no telefone. Em tom de desafio, ele afirma que "não é um cavalo de corrida", fazendo referência à explicação do Jogador 001 para ter criado a competição. Vale lembrar que a revelação de que Oh II-nam (Oh Yeong-su) criou o jogo também é um dos grandes plot twists de "Round 6".

O jogador 456 vê o Recrutador fazendo novas vítimas, e sua expressão é de raiva, o que pode significar que ele procura vingança.

Há também algumas pontas soltas na história, que ainda intrigam os fãs. São elas: o que aconteceu com o policial? E como seu irmão se tornou líder do jogo? Quem são os soldados e eles estão lá por conta própria ou estão forçados?