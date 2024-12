Ney Latorraca viveu relacionamento de quase 30 anos com diretor; conheça

Discreto, Ney Latorraca, que faleceu nesta quinta-feira (26) aos 80 anos, viveu relacionamento de quase 30 anos com o diretor teatral Edi Botelho.

Edi Botelho, carinhosamente chamado de Didi, é um escritor, ator e diretor teatral que se relacionou com Ney Latorraca desde 1995. Discreto, o ator já trabalhou em peças ao lado do companheiro e já recebeu diversas mensagens de carinho de colegas que já contracenaram com ele.

Em 2014, ele contracenou ao lado do marido na peça "Entredentes", com texto e direção de Gerald Thomas. Na trama, Ney interpretou um judeu que encontra o islâmico vivido por Edi em pleno Muro das Lamentações, onde os dois se envolvem em um embate sobre questões morais e ideológicas.

Já em 2020, Edi atuou na peça "As Cadeiras" ao lado de Tássia Camargo, sob direção de Ney. Na época, a atriz foi fotografada nua por Edi limpando a casa usando apenas avental e espanador. A imagem repercutiu nas redes sociais.

Em 2022, durante entrevista ao jornal O Globo, ator disse que estava feliz com a idade e não se arrependia de não ter tido filhos. "Não me arrependo de não ter tido filhos. Até cogitei em uma época, mas pensei melhor: 'Ah, não, vai começar de novo toda essa história de encontrar vaga para criança em pensão...'", disse, em tom bem-humorado.