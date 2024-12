Ney Latorraca interpretou 'motoristas' sem saber dirigir: 'A Globo insiste'

Ney Latorraca concedeu diversas entrevistas afirmando não saber dirigir. Mesmo assim ele interpretou personagens que conduziam veículos. O ator faleceu nesta quinta-feira (26), aos 80 anos, após o agravamento de um câncer.

O que aconteceu

Sem saber dirigir, Ney Latorraca afirmou que adorava pegar carona. Em entrevista ao "Viva Voz", do GNT, em 2011, ele contou como fazia para voltar para casa após o trabalho.

Quando estou com peça, pego táxi ou fico fazendo um clima dentro dos camarins falando: 'você vai pra onde?' Se bobear, eu pego carona com o público Ney Latorraca, 2011

Ao Vídeo Show, em 2016, o veterano contou que fez diversos personagens que dirigiam. Bem-humorado, ele revelou como eram as gravações das novelas nas quais precisava conduzir veículos.