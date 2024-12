Ney Latorraca fez testamento há mais de 3 anos; saiba destino da herança

Ney Latorraca, que morreu na manhã desta quinta-feira (26), deixou testamento pronto.

A herança do artista ficaria para instituições como o Retiro dos Artistas e a ABBR (Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação). "É um desejo da minha mãe também. Acho que é assim que tem que ser", disse em entrevista ao jornal Extra em 2021.

Ele contou que seu patrimônio foi construído principalmente com o trabalho no teatro, especialmente "O Mistério de Irma Vap", que ficou 11 anos em cartaz. "O que eu ganhei com o teatro tem que voltar para essas causas. Essa é a missão do artista, pelo menos para mim".

Morte

A causa da morte foi uma sepse pulmonar após o agravamento do câncer de próstata, com o qual foi diagnosticado em 2019.

Ao receber o primeiro diagnóstico, Ney passou por uma cirurgia de remoção da próstata. A doença voltou em agosto deste ano, já com metástase. Houve o tratamento inicial, porém sem sucesso.