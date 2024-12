Cena marcante: Ney Latorraca e Tarcísio Meira se beijaram em filme clássico

Ney Latorraca, que morreu aos 80 anos nesta quinta-feira (26), protagonizou uma cena marcante do cinema brasileiro: um beijo gay com Tarcísio Meira no filme "O Beijo no Asfalto" na década de 1980.

Cena emblemática

Dirigido por Bruno Barreto, "O Beijo no Asfalto" (1980) conta a história do clássico escrito por Nelson Rodrigues para o teatro na década de 1960. Aquela já era a segunda versão da obra para o cinema. É uma crítica aos meios de comunicação da época e às notícias falsas, o que chamamos hoje de "fake news".

Arandir (Latorraca), até então um homem desconhecido, é morto ao ser atropelado por um ônibus e, agonizante, pede a um bancário, Aprígio (Tarcísio Meira), que lhe dê um beijo na boca. Este gesto é transformado em escândalo pela imprensa sensacionalista e o homem que cometeu o "crime" de beijar um agonizante passa a ser alvo de preconceito popular e também a ser investigado pela polícia, que começa a supor que o acidente tenha sido um assassinato.

Ney Latorraca e Tarcísio Meira se beijaram em cena clássica de 'O Beijo no Asfalto' Imagem: Reprodução

A cena do longa teve como pano de fundo os Arcos da Lapa, cartão postal da região central do Rio de Janeiro. É a cena que encerra o longa — que tem pouco mais de uma hora de duração.

Lançado em 1981, o filme gerou bastante repercussão e elogios, seja do público ou da crítica especializada. A obra está disponível no Globoplay atualmente.