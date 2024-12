Izabel Goulart e o noivo Kevin Trapp impressionam com acrobacia e beijo

A modelo brasileira Izabel Goulart e o noivo, o goleiro alemão Kevin Trapp, chamaram a atenção de seus seguidores ao compartilhar um vídeo fazendo uma acrobacia com beijos na praia.

De biquíni vermelho e chapéu natalino, o casal mostrou muita habilidade e equilíbrio durante o desafio. Na praia, o atleta está sentado à beira-mar e Izabel aparece. Ela sobe de ponta cabeça nas costas de Kevin e é segurada por ele enquanto movimenta as pernas. No meio disso, ainda rola um clima romântico com beijos.

O casal está em St. Barth, uma ilha do Caribe onde passa as festas de final de ano.

"Quem topa um pequeno desafio? Me marque", escreveram na legenda. A postagem foi feita nesta quinta (26).

