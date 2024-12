Graciele relata drama para dar à luz: 'Seis tentativas, lágrimas e lutas'

Graciele Lacerda, 44, falou sobre o sonho de ser mãe após o nascimento de Clara nesta quarta-feira (25). É a primeira filha fruto da relação com Zezé Di Camargo, que já tem outros três filhos.

"Seis tentativas, lágrimas e lutas"

Zezé já havia feito vasectomia, no entanto, eles passaram por Fertilização In Vitro (FIV) para viabilizar a gravidez. Foram seis tentativas até que a sétima vingasse e a empresária conseguisse levar a gestação ao terceiro mês.

Como tudo em nossas vidas tem a hora certa de acontecer, nunca foi no nosso tempo, mas sim no tempo perfeito de Deus. Clara decidiu antecipar sua chegada e veio ao mundo no dia em que Jesus nasceu, mais uma prova de sua conexão com Deus. Para nós, é certamente o presente que o Pai Celestial enviou para nossas vidas. Após seis tentativas de FIV, muitas lágrimas e lutas, hoje o choro é de alegria e gratidão a Deus! Clara chegou para iluminar nossas vidas. Graciele e Zezé em publicação no Instagram

Veja as primeiras fotos de Clara, filha de Zezé Di Camargo e Graciele

Graciele e Zezé mostram primeiras fotos do nascimento da filha, Clara Imagem: Reprodução/Instagram

O casal anunciou a gravidez em julho deste ano. No mês seguinte, eles realizaram o chá revelação para descobrir o sexo, quando souberam que esperavam uma menina, a pequena Clara. Na festa, Zezé surpreendeu Graciele com uma cerimônia de casamento surpresa — após 11 anos de relacionamento.

Em entrevista recente a Splash, Graci destacou o apoio incondicional de Zezé. "Ele foi importante para eu não desistir. Ele me apoiou o tempo todo. A cabeça da mulher vive uma mistura de hormônios, de sentimentos e de frustração. Você ter uma pessoa que te apoia é muito importante. Vivenciamos esse momento junto, o que nos faz hoje valorizar cada coisinha. Clara é muito desejada por nós".

Ela já havia contado que passou cinco anos tentando engravidar, o que proporcionou mudanças em seu corpo — como o aparecimento de celulites. "Fiquei cinco anos fazendo o tratamento e tomei muito hormônio para tirar óvulos e depois para implantar. Isso acabou fazendo com que meu corpo mudasse... Achei [meu corpo] lindo. A minha barriga está bonita, minha celulite. Então a mudança do corpo para mim é uma coisa que eu sei que depois eu vou cuidar e vou voltar", declarou, em entrevista à CNN Brasil.