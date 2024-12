Ex-atriz mirim do SBT diz ser vítima de perseguição: 'Impactou minha saúde'

Mharessa Fernanda, 22, afirmou ter acionado a Justiça após ser vítima de perseguição. Ela foi dublê de Larissa Manoela na novela "Cúmplices de um Resgate" (2015), em que a atriz da Globo interpretou irmãs gêmeas ainda no SBT.

O que aconteceu

Atriz compartilhou um comunicado nas redes sociais. "Fui alvo de perseguição constante, situação que ultrapassou todos os limites do aceitável e impactou diretamente minha saúde emocional e minha privacidade", disse em texto publicado no Instagram.

Mharessa afirmou esperar que a situação não se repita com outras pessoas. "Tais atos não só são inaceitáveis como configuram violação de direitos garantidos pela lei. Gostaria de informar que todas as medidas judiciais cabíveis já foram tomadas, com o devido acompanhamento dos meus advogados."

Artista também agradeceu apoio dos fãs. "Peço que respeitem meu espaço enquanto o caso segue em andamento e reafirmo: violência, seja de qualquer natureza, jamais deve ser tolerada ou silenciada."

Mharessa Fernanda também atuou em "Carrossel" (2012) no SBT. Atriz ainda seguiu carreira na Record, onde interpretou a protagonista Mirela na série "Todas as Garotas em Mim" (2022) e atuou na novela "Reis" (2023).

Atriz mantém amizade com Larissa Manoela. Mharessa Fernanda esteve presente no casamento da artista com André Luiz Frambach, realizado em dezembro deste ano, e compartilhou registros da cerimônia nas redes sociais.