'Amor e paz, Barbosa', lembra Tony Ramos, sobre conversas com Ney Latorraca

De Splash, no Rio

O ator Tony Ramos falou à GloboNews sobre a relação com o amigo Ney Latorraca, que morreu nesta quinta-feira.

O que aconteceu

"O Ney é uma personalidade, e amigo sincero, olho no olho... Eu quero me lembrar disso", disse Tony Ramos. O ator lembrou momentos em que eles trabalharam juntos e falou sobre o profissionalismo e a personalidade de Latorraca. Tony disse que o amigo era um homem à frente do seu tempo, sem amarras para a criatividade.

"Amor e paz, Barbosa". Tony Ramos contou que ele e Ney se despediam ao telefone com a saudação "amor e paz, Barbosa", em referência ao personagem da TV Pirata, programa que fez sucesso na Globo no final dos anos 1980 e início dos 90.

Destemido e perseverante profissional. O ator descreveu Latorraca como um homem de talento fascinante, um destemido e perseverante profissional. "Ele tinha uma observação crítica sobre o comportamento humano rara", destacou Tony Ramos.

O ator Ney Latorraca morreu aos 80 anos às 6h22 desta quinta-feira (26). A informação foi confirmada a Splash pela Clínica São Vicente da Gávea, no Rio de Janeiro, onde ele estava internado havia seis dias. A causa da morte foi uma sepse pulmonar após o agravamento do câncer de próstata, doença diagnosticada em 2019.