Desistência de medicina e polêmicas: o ano de Davi após vencer o BBB 24

Davi Brito foi o grande campeão do BBB 24 (Globo). Fora da casa, o baiano se envolveu em várias polêmicas e foi alvo de críticas. Por isso, relembre como foi seu ano!

Ano de Davi pós-BBB 24

Além de R$ 2,92 milhões e um carro SUV avaliado em R$ 368 mil, o vencedor ganhou um documentário no Globoplay. Na final, Tadeu Schmidt revelou que o streaming gravaria um documentário sobre sua vida.

Davi disparou no Instagram após sua vitória. Ele conquistou 10 milhões de seguidores na rede social.

Por não reencontrar Mani com o fim do programa, aumentou os boatos de uma suposta crise no relacionamento. Pouco tempo depois, os dois confirmaram o término da relação. Em outubro, a ex do participante foi à Justiça pedir o reconhecimento da união estável.

O ex-motorista de aplicativo se voluntariou no Rio Grande do Sul e gerou polêmicas. Alguns o criticaram por estar se aproveitando das enchentes para se promover. A situação se agravou quando ele usou parte das doações para viajar até o local, que o levou a fazer uma prestação de contas.

Após vencer o reality, Davi começou a investir na compra e construção de imóveis. Ele alugou uma casa milionária, com aluguel de até R$ 18 mil no Réveillon.

O vencedor do BBB 24 ainda quis fazer uma tatuagem, que rendeu comentários. O tatuador rebateu que ele não tomou anestesia, e sim passou uma pomada para aliviar um pouco a dor.

Em julho, o famoso chamou a atenção por desfilar com um carro de luxo. Ele foi visto com uma Hilux SW4 2024 zero km.

Ele também fez um curso de armas de fogo. Nas redes sociais, mostrou detalhes da prática e comemorou seu certificado.

Um mês depois, Davi anunciou que desistiu de cursar medicina. Ele confessou ter o direito de "mudar a rota". No reality, ele declarava que seu sonho era ser médico e até chegou a ser chamado de doutor por alguns que o incentivavam.

Em um programa da Record, o campeão do BBB 24 comunicou que seu patrimônio era avaliado em mais de R$ 10 milhões. Apesar disso, Splash confirmou que ele tinha uma dívida de quase R$ 15 mil. Ele também comentou que triplicou o prêmio do programa por investir em imóveis.

Após desistir de medicina, Davi surpreendeu os fãs ao anunciar que estudaria direito. Ele se matriculou no curso da Universidade Estácio de Sá, que o concedeu uma bolsa de estudos integral no reality.

No ano de sua vitória do BBB, Davi ainda foi apelidado de "Pinóquio brasileiro" por muitos. O ex-brother causou polêmica ao postar um vídeo esquiando e foi acusado de usar Photoshop em sua viagem a Dubai.