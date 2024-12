Ex-Malhação que viralizou como ambulante em janeiro termina ano dono de bar

Daniel Erthal, 42, viralizou no início deste ano ao trabalhar como ambulante, vendendo cerveja nas ruas do Rio de Janeiro.

Com o tempo, o negócio evoluiu (bastante) e agora o ex-ator de Malhação (Globo) termina o ano dono de um bar no bairro de Botafogo.

O ano de Daniel Erthal

Em janeiro, o galã vendia cerveja com uma carrocinha pelas ruas do Rio. Ele começou com o empreendimento em dezembro de 2023. "É sobre empreender, botar a cara. Aqui não tem vítima, tem herói", escreveu.

O ator disse ter sido afetado pela pandemia e que fez empreendimentos que deram errado. "Eu empreendi e fracassei várias vezes. Mas o fracasso antecede o sucesso. Graças a esse trabalho, consigo pagar a conta de luz e levar meu cachorro no veterinário, e isso me enche de força e resiliência para continuar", falou ao Domingo Espetacular (Record).

Viral

Erthal viralizou, ganhou apoio de outros famosos e até uma kombi de um cliente. "Galera, que loucura! Teve um cara que eu encontrei aqui há mais ou menos dois dias, chamado Thiago Anjo. [...] Tinha acabado a bebida aqui, e, simplesmente, ele pegou o carro dele, me levou até o depósito [de bebidas] para a gente continuar a poder servir as pessoas aqui. E ele acabou de me ligar agora. A Ilha da Sede acaba de ganhar uma kombi!", disse no Instagram.

Daniel Erthal ganhou kombi para trabalhar Imagem: Reprodução/Instagram

No entanto, ele contou que perdeu o veículo, que tinha R$ 50 mil em dívidas. "Ficam as histórias, as boas memórias e aprendizados. Foram dois meses e meio muito intensos, mas bola pra frente. Tem coisas boas acontecendo".

Bar

Com quase 500 mil seguidores no Instagram, Erthal atraiu marcas e, consequentemente, publicidades. Ele disse ter investido R$ 100 mil no Birosca Ilha da Sede, seu bar em Botafogo.

Como eu digo, empreender não é fácil, mas pelo menos não vou correr mais do rapa. Daniel Erthal em entrevista ao jornal Extra

Após cerca de dois meses de obra, o local foi inaugurado no último mês do ano. O bar tem muito neon nas paredes e exibe os jogos de futebol do dia.