Com Ludmilla, Afropunk desembarcou pela primeira vez em São Paulo

Iniciativa que celebra a cultura afro-diaspórica, o Afropunk aterrissou em São Paulo no dia 14 de dezembro. No formato de Experience, trouxe um line-up afinado com sua vocação: Ludmilla, DJ Nyack, Anelis Assumpção, Yago Oproprio, Rachel Reis e a atração internacional inédita no Brasil, Amaarae.

Depois de edições em Belém (PA) e Salvador (BA), o público lotou o Parque Villa-Lobos, na capital paulista, para apreciar a diversidade e potência da música preta.

"É um festival com artistas pretos onde eles se conectam não só pela música, mas também com a cultura. E fazer parte desse line é gratificante", comentou o DJ Nyack.

Lançando o single "Ensolarada", Rachel Reis trouxe o tempero baiano para o festival, refletindo sobre sua presença. "Fico muito feliz de estar aqui hoje e me entender como uma pessoa que canta de fato o Brasil, que canta a Bahia, que mistura as raízes".

Um das revelações de 2024, Yago Oproprio levou um espetáculo especial para o festival, todo baseado no seu disco de estreia, "Oproprio" (2024).

"O show tem um visual que remete ao álbum, com objetos e símbolos. Tudo tem uma história e tudo se conversa", pontuou.