Britney Spears posa ao lado dos filhos em noite de Natal

Britney Spears, 43, compartilhou um vídeo para comemorar o reencontro com os filhos na noite de Natal, comemorado na última quarta (25).

O que aconteceu

A cantora comemorou ao reencontrar com os filhos após dois anos separados. "Melhor Natal da minha vida, não via meus dois meninos há dois anos. Lágrimas de alegria e literalmente em choque o dia todo, me sentindo tão amada e abençoada."

Estou sem palavras. Obrigada, Jesus Britney Spears

Britney é mãe de Sean, de 18 anos, e Jayden, de 17, frutos do relacionamento com o dançarino Kevin Federline. Os meninos decidiram morar com o pai no Havaí, nos Estados Unidos.

Segundo o Daily Mail, Britney retomou contato com os filhos em fevereiro após anos de uma relação conturbada.