Globo apaga vídeo de bodas de prata do BBB; ex-brothers lamentam ausência

A primeira chamada oficial para o Big Brother Brasil 25, que começa dia 13 de janeiro, foi exibida pela Globo na noite desta quinta-feira (26). O vídeo reuniu alguns participantes históricos do BBB, celebrando as 25 edições do reality. Porém, minutos depois foi excluído das redes sociais da emissora.

Com o tema 'bodas de prata' e Tadeu Schmidt como celebrante, a produção faz referência a algumas passagens marcantes do programa. A união de Kleber Bambam com a boneca Maria Eugênia, a conversa viral de Caio Afiune com Rodolffo, os bordões de Gil do Vigor e Beatriz Reis, que inclusive deu uma das suas cambalhotas, e os votos de Ivy Moraes em Babu foram alguns dos momentos lembrados no teaser.

Após a cerimônia de renovação de votos, Juliette aparece como motorista de um carro com a placa BBB 25, que, inclusive, tem Maria Eugênia entre as latas da decoração de casamento do veículo. Maria Eugênia é a boneca de lata feita pelo vencedor do BBB 1, Kleber Bambam, que recentemente criticou a campeã do BBB 21.

O vídeo de celebração de 25 anos do reality show rapidamente se espalhou pelas redes sociais. A Globo, no entanto, tirou o vídeo do ar alguns minutos depois e gerou questionamentos sobre o motivo — e especulações sobre o material não ter entregado nenhum spoiler da nova temporada.

Splash entrou em contato com a Globo para colher um posicionamento sobre a decisão de apagar o vídeo de celebração dos 25 anos do BBB. O texto será atualizado assim que houver um posicionamento oficial da emissora carioca.

Ex-brothers lamentam ausência de convite

Enquanto alguns nomes icônicos do BBB aparecem se divertindo na chamada, outros criticaram falta do convite da Globo para a produção.

Ana Carolina Madeira, do BBB 9, foi uma das que disseram estar chateada: "Ser recordista de paredões por tanto tempo não é importante".

Outro que também reclamou foi Michel Nogueira, do BBB 24. "Eu não fui convidado, como muitos outros não. E eu pergunto: será que ter ganhado três Provas do Anjo consecutivas não é fazer história? Será que ser um dos participantes do BBB 24 a mais ganhar prêmios, mais ou menos 300 mil reais, não é fazer história também? Você entrar no programa não é fazer história?", questionou.

Max Porto, vencedor do BBB 9, também estava descontente nas redes sociais. "No mínimo, todos os campeões do BBB deveriam ter sido convidados. Que deselegante, dona Globo".

Hariany Almeida, do BBB 19, mostrou a decepção de não ter sido convidada com um emoji de um rosto triste em uma publicação sobre o encontro dos ex-participantes.

Em contrapartida, Lucas Buda, da edição 24, publicou que o convite foi apenas para os personagens marcantes do programa. "Sobre o vídeo do Bodas de Prata do BBB pra quem não foi convidado é só a mãe Glô atestando que os não convidados não foram personagens marcantes o suficiente e tá tudo bem gente. Segue a vida e parem de mendigar atenção da Globo. Se ela quisesse teria chamado".

Veja fotos da gravação da bodas de prata com ex-BBBs:

Kleber Bambam e a icônica boneca Maria Eugênia na gravação da bodas de prata do BBB Imagem: Globo/ Manoella Mello

Rafinha, Ana Paula e Thelma juntos na gravação bodas de prata do BBB Imagem: Globo/ Manoella Mello

Fiuk e Anamara juntos na gravação da bodas de prata do BBB Imagem: Globo/ Manoella Mello

Jéssica Mueller e Kaysar Dadour na gravação da bodas de prata do BBB Imagem: Globo/ Manoella Mello

Arthur Aguiar e Gleici Damasceno na gravação da bodas de prata do BBB Imagem: Globo/ Manoella Mello

Fred Nicácio e Thelma Assis na gravação da bodas de prata do BBB Imagem: Globo/ Manoella Mello

Fernanda Bande e Ana Paula Renault na gravação da bodas de prata do BBB Imagem: Globo/ Manoella Mello

Dicesar, Anamara e Serginho na gravação da bodas de prata do BBB Imagem: Globo/ Manoella Mello

Ivy Moraes, Davi Brito e Caio Afiune na gravação da bodas de prata do BBB Imagem: Globo/ Manoella Mello

Gil do Vigor e Beatriz Reis na gravação da bodas de prata do BBB Imagem: Globo/ Manoella Mello

Tadeu Schmidt participa de gravação da bodas de prata do BBB Imagem: Globo/ Manoella Mello