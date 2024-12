Artistas, famosos e amigos lamentam morte de Ney Latorraca

A morte de Ney Latorraca foi sentida na comunidade artística brasileira. O ator, que morreu aos 80 anos em decorrência de uma sepse pulmonar nesta quinta-feira, 26, foi ícone da TV nacional, com papéis memoráveis em Vamp, TV Pirata, Da Cor do Pecado e tantos outros. Nomes como Ana Maria Braga, Walcyr Carrasco, Enrique Diaz e mais usaram as redes sociais para homenagear o ator e diretor.

"Sua partida deixa uma lacuna imensurável na cultura brasileira", escreveu Ana Maria Braga no Instagram. "Ney encantou gerações com seu talento e carisma, tornando-se um ícone inesquecível das artes cênicas. Seu legado artístico permanecerá vivo em nossos corações e memórias."

Marcelo Serrado, que trabalhou com Latorraca em Alexandre e Outros Heróis, também lamentou a morte do ator. "Quando se vai um artista como Ney se vai um pouco de todos nós! Um dia triste, porém o céu vai se encher de alegria."

Em entrevista à CBN, o também ator Tony Ramos relembrou o amigo. "Ney era um ator de muita reflexão, um ator que tinha na filosofia um aprendizado constante, era um homem muito culto, muito bem informado. Então, o humor vinha naturalmente de uma observação crítica sobre o comportamento humano."

Ary Fontoura foi outro que lamentou a morte de Latorraca, assim como Neusa Borges. "Hoje, as cortinas do palco se encerram para o Ney Latorraca, um amigo incrível com um talento inconfundível na arte. Com o Latorraca eu tive o prazer de conviver muito e fazer a minha primeira peça na carreira no teatro Hair, em 1969", escreveu a atriz.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também se manifestou em nota no X, antigo Twitter: "O Brasil se despede do grande Ney Latorraca aos 80 anos. Ator e diretor de carisma marcante, nos presenteou com grandes papéis na televisão e no teatro. Foi o vampiro Vlad, em Vamp, o Barbosa, da TV Pirata, na TV, e do Arandir em O Beijo no Asfalto, com Tarcísio Meira, no cinema. No teatro, entre as muitas peças, levou milhões de brasileiros às plateias com o espetáculo O Mistério de Irma Vap, ao lado de Marco Nanini, que entrou no livro dos recordes de 2003 por passar 11 anos em cartaz. Meus sentimentos aos familiares, amigos e admiradores da arte de Ney Latorraca", diz o texto.