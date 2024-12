Virginia dá bolsas de luxo para filhas e relógio de R$ 393 mil a Zé Felipe

Virginia Fonseca não economizou nos presentes de Natal para o marido, Zé Felipe, e as filhas Maria Alice e Maria Flor.

Fonseca comprou bolsas de luxo da grife Louis Vuitton para as meninas. As bolsas das Marias, na temática natalina, custaram R$ 5.050 a da Maria Flor, e R$ 5.450 a da Maria Alice.

Para Zé Felipe, Virginia escolheu um relógio de luxo. A influenciadora presenteou o amado com um Rolex de ouro amarelo avaliado em R$ 393.500.

No mês passado, a famosa já havia presenteado Zé com outro relógio ainda mais caro. Na ocasião, ela deu ao marido um relógio Patek Philippe Nautilus 5712 avaliado em R$ 936 mil. Anteriormente, ela chegou a dar um avião para o cantor.

Virginia Fonseca é uma das influenciadoras mais ricas do país. Além de fazer fortuna com publicidade, ela tem seu próprio programa de TV no SBT e uma marca de cosméticos.