Sonic 3: dois dubladores do personagem precisaram enfrentar o mesmo desafio

Estreia nesta quarta-feira (25) "Sonic 3: O Filme", que vai apresentar nos cinemas um dos personagens mais queridos pelos fãs: Shadow.

Neste filme, Sonic precisa assumir seu papel de líder. Ben Schwartz, que faz a voz do ouriço em inglês, relembra que no primeiro filme o personagem era uma criança em busca de amigos. No segundo, estava mais para um adolescente rebelde. E, agora, tem responsabilidades mais adultas: "Ele precisa cuidar de sua família, de seus amigos, aprender quando liderar e quando deixar os outros ajudarem. Isso é um grande desafio", refletiu em entrevista a Splash durante a visita ao Brasil para a CCXP 24.

Os pais do ouriço também precisam se acostumar às novas responsabilidades. "Ficamos em casa sofrendo um pouco com a síndrome do ninho vazio", adiantou James Marsden, que interpreta Tom Wachowski nos filmes. "Ficamos sem saber o que fazer, já que passamos a maior parte dos dois primeiros filmes limpando a bagunça dele."

Jim Carrey interpreta dois papéis em 'Sonic 3: O Filme' Imagem: Divulgação/Paramount Pictures

Manolo Rey, que dubla o Sonic desde 1997, volta ao papel na versão brasileira dos filmes. Ele conta que cada versão do personagem tem uma voz diferente — e esta série de filmes, que mistura efeitos especiais e live action, foi um desafio novo. "Eu tinha que convencer o público de que aquele ouriço estava ali, de que não era computação gráfica. A voz tem que ser um pouquinho mais humanizada, não pode ser aquela coisa infantil."

Ben Schwartz conta que teve a mesma experiência. "Mal posso esperar para conversar com o Manolo! Isso foi literalmente o que eu tentei fazer, deixar a dublagem realista", afirma o intérprete gringo durante a entrevista. "Eu tentei deixar com a minha cara, e uma das principais formas de fazer isso foi realmente transmitir as emoções", diz. Os dubladores se encontraram horas mais tarde, no palco da CCXP — e fizeram até batalha de dublagem.

A mistura de computação gráfica e realidade também foi um desafio para James Marsden e Tika Sumpter, que fazem os pais de Sonic. Nos primeiros filmes, eles precisavam contracenar com uma bolinha de tênis, que só na pós-produção viraria o ouriço azul. Nas gravações do terceiro filme, a produção ficou mais sofisticada: eles contracenaram com marionetes que reproduziam as vozes dos personagens. "Ouvi dizer que já estão fazendo bonecos nossos para contracenar com elas", brincou James. Tika riu: "Já treinaram a inteligência artificial para usar a nossa voz!".

Os filmes 'Sonic' misturam computação gráfica e live action Imagem: Divulgação/Paramount Pictures

A versão brasileira conta com uma participação especial de Júlio Cocielo. O youtuber, fã declarado do Sonic, não revelou qual personagem recebeu a sua voz. Mas se emocionou: "É uma participação curta, mas é muito importante para mim, para o meu crescimento, meu passado, minha carreira."