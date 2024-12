No Natal, Rei Charles agradece aos médicos pelo tratamento do câncer

Rei Charles III, 75, agradeceu aos médicos que cuidaram dele e da nora, Kate Middleton, após o diagnóstico de câncer.

O que aconteceu

A família real britânica divulgou, nesta quarta-feira (25), o discurso de Natal e, no vídeo, o Rei, aproveitou para agradecer aos médicos. "Do ponto de vista pessoal, agradeço de coração aos médicos e enfermeiros altruístas que neste ano apoiaram a mim e a outros membros da minha família nas incertezas e ansiedades da doença e ajudaram a fornecer a força, o cuidado e o conforto de que precisávamos."

Rei Charles também falou sobre a importância de apoiar e aprender uns com os outros. "Em toda a comunidade, somos mantidos unidos pela disposição de ouvir uns aos outros, de aprender uns com os outros e de descobrir o quanto temos em comum."

O Palácio de Buckingham informou que o rei foi diagnosticado com câncer em fevereiro. Em março foi a vez de Kate Middleton anunciar o seu diagnóstico.

O tipo de câncer do rei não foi revelado e, segundo a BBC, não se trata de um câncer de próstata. A doença foi descoberta durante a internação do rei para um procedimento de correção de próstata aumentada no final do mês passado. Ele passou por exames e foi diagnosticado com "uma forma de câncer", diz nota divulgada pelo palácio.