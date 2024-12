Paulo Miklos passa o Natal em casa após alta da UTI: 'Energia positiva'

Paulo Miklos, 65, voltou para casa após 13 dias de internação na UTI em virtude de uma gastroenterite e passou o Natal ao lado de familiares e amigos.

O que aconteceu

Ex-vocalista do Titãs comunicou a volta para casa com uma mensagem de agradecimento e felicitações de Natal para amigos e fãs. Ele publicou foto ao lado de uma árvore de Natal e fez coração com as mãos.

Agradeço todas as mensagens, toda a energia positiva, todo o carinho e preocupação dos meus amigos queridos e fãs!!! Feliz Natal.

Paulo Miklos

Amigos e fãs deixaram mensagens de celebração pela boa recuperação médica do artista. "Que alegria", escreveu o cantor Arnaldo Antunes. "Muita saúde e amor", postou a atriz Regiane Alves. "Feliz Natal", desejou o ator Antônio Grassi.

Miklos estava hospitalizado desde o último dia 11. Ele foi internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Samaritano, na capital paulista, para tratar uma gastroenterite.

Na ocasião, a assessoria do músico negou que ele teria sido encontrado desacordado em casa por uma funcionária. Conforme a equipe do cantor, "não procedem" esses rumores veiculados por alguns portais nas redes sociais.

Afastado dos palcos. Devido o problema de saúde, Paulo Miklos precisou cancelar sua agenda de shows nas últimas semanas de dezembro.

A gastroenterite é uma inflamação ou infecção que afeta a mucosa responsável por revestir o tubo digestivo, que vai do estômago aos intestinos. Os principais sintomas envolvem diarreia e vômito, e as causas podem ser virais e ou bacterianas.