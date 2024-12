Nattan zoa a namorada, Rafa Kalimann: 'Achei um chapéu que coubesse nela'

Nattan, 26, fez uma brincadeira com a namorada Rafa Kalimann, 31, na véspera do Natal, comemorada na noite da última terça (24).

O que aconteceu

O cantor mostrou Rafa com um balde de cerveja na cabeça e brincou com o chapéu improvisado. "Achei um chapéu que coubesse nela"

Nattan zoa tamanho da cabeça de Rafa Kalimann Imagem: Reprodução/Instagram

O casal, que passou o primeiro Natal juntos, compartilhou registros do momento em família. Nas imagens publicadas no stories do Instagram, Rafa apareceu beijando o cantor.

Nattan e Rafa postaram fotos juntos no dia 17 de dezembro, aumentando os rumores de um namoro. O cantor chegou a aparecer um vídeo chamando o pai e o irmão da ex-BBB de "sogro" e "cunhado", respectivamente.