Dos personagens famosos às surpresas: veja os 10 melhores animes de 2024

O ano de 2024 foi repleto de bons animes. Por isso, Splash fez uma seleção com 10 dos melhores lançamentos para você não virar o ano sem conhecê-los. Confira a seleção abaixo:

"Dungeon Meshi"

Anime de "Dungeon Meshi" Imagem: Reprodução/TRIGGER/Netflix

Quando se lê a proposta de "Dungeon Meshi" (mostrar um grupo de aventureiros em uma masmorra ao estilo RPG enquanto caça monstros e os cozinha) é difícil de imaginar que será um sucesso, mas foi. Com personagens divertidos, uma história surpreendente e uma bela animação feita pelo Trigger (de "Cyberpunk 2077"), "Dungeon Meshi" conquistou a internet com memes, artes de fãs, cosplays e muito mais. (Disponível na Netflix)

"A Sign of Affection"

Cena de 'A Sign of Affection', anime indicado ao Splash Awards Imagem: Reprodução/Ajia-do Animation Works

Quem procura uma história de romance para deixar o coração quentinho encontrou muito calor em "A Sign of Affection". O anime sobre a garota surda se apaixonando por um rapaz poliglota encanta com sutileza, beleza e uma história cheia de momentos adoráveis. A versão em português tem ainda um destaque a mais, pois conta com uma pessoa com deficiência auditiva oralizada para interpretar a protagonista Yuki. (Disponível na Crunchyroll)

"Blue Box"

Anime "Blue Box" Imagem: Divulgação/TMS

Quem também encantou o público com uma história de romance super bonitinha foi "Blue Box". Aqui o tema principal é esportes, pois o protagonista joga badminton e a garota é um ás do basquete, e a principal dificuldade para esses adolescentes é o fato deles precisarem morar juntos devido a uma viagem dos pais dela. Animação linda, conflitos de novela e personagens encantadores compõem esse anime incrível e recomendado. (Disponível na Netflix)

"Kaiju No. 8"

Cena de 'Kaiju No. 8', anime indicado ao Splash Awards Imagem: Reprodução/Production I.G

A história do limpador de Kaijus (monstros gigantes) que adquire poderes para se transformar em um deles vinha sendo prometido há muito tempo, mas finalmente o estúdio Production I.G conseguiu lançar o anime. E não deu outra: foi um sucesso entre os fãs. Claro, tem quem esperasse uma história bem mais séria, mas o clima leve de "Kaiju No. 8" nos faz refletir se precisamos levar a vida de forma tão pesada. (Disponível na Crunchyroll)

"Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Hashira Training Arc"

Tanjiro e Nezuko em "Demon Slayer" Imagem: Reprodução/ufotable

Se você faz uma lista com os melhores animes do ano e não coloca a temporada mais recente de "Demon Slayer", o autor da matéria muito provavelmente receberá a visita de fãs raivosos que (com razão) defenderão a alta qualidade das aventuras de Tanjiro Kamado. E é verdade: com um caminhão de dinheiro, o estúdio ufotable realizou mais uma vez uma temporada imbatível. E que venham os filmes para encerrar a história! (Disponível na Crunchyroll)

"My Hero Academia 7"

Cena de 'My Hero Academia', anime indicado do Splash Awards Imagem: Reprodução/Crunchyroll

O anime de "My Hero Academia" não é tão aclamado, mas o que conseguiram fazer nessa temporada merece aplausos. Esta temporada foi o início do arco final, e na versão animada ficou ainda mais interessante que no mangá. Pela agilidade da narrativa conseguimos ver melhor a ideia do autor Kohei Horikoshi, e se nota que cada pequeno personagem introduzido na história é importante para o todo. Ansiosos para a temporada final em 2025? (Disponível na Crunchyroll)

"The Elusive Samurai"

Tokiyuki é jogado no meio da guerra em "The Elusive Samurai" Imagem: Reprodução/CloverWorks

"The Elusive Samurai" está longe de ser um grande sucesso nos mangás, ele é quase do grupo de acesso da "Shonen Jump". Porém ele deu uma sorte tremenda: foi lançado em uma temporada sem outros animes arrasa-quarteirão. Isso fez com que as pessoas dessem uma chance e se encantassem pela história real do príncipe mirim que precisou fugir de sua terra para se vingar de um general perigoso. O anime foi uma das surpresas do ano e merece ser visto. (Disponível na Crunchyroll)

"Dan Da Dan"

Anime "Dan Da Dan" Imagem: Divulgação/Science Saru

A quantidade de piadas fazendo referências à perda de pênis nesse último trimestre é a prova que "Dan Da Dan" conquistou o público. O estúdio Science Saru pegou toda a doideira do mangá original e conseguiu criar uma animação única e caótica, que brilhou em momentos de inventividade. Na última CCXP já vimos muitas Momos, Okaruns etc, então podemos já acrescentar esse anime sobre alienígenas e assombrações como um dos destaques do ano. (Disponível na Netflix e Crunchyroll)

"Ranma ½

Cena do anime "Ranma 1/2" Imagem: Reprodução/MAPPA

"O anime original de "Ranma ½" já foi um sucesso no Japão durante os anos 1980 e nos EUA na década de 1990, então não foi uma grande surpresa esse remake feito pelo estúdio MAPPA (de "Jujutsu Kaisen") ter ido tão bem. Mas não podemos ignorar os méritos: a animação está linda, a adaptação está muito bem humorada e as briguinhas românticas de Ranma e Akane continuam atuais como nunca em 2024. E para quem gosta de anime de luta, "Ranma ½" oferece os duelos mais doidos do ano. (Disponível na Netflix)

"Dragon Ball Daima"

Dragon Ball Daima Imagem: Divulgação/Toei Animation

Idealizado para comemorar os 40 anos de "Dragon Ball", a série "Daima" acabou se tornando a despedida do autor Akira Toriyama, que nos deixou em março. Tendo como premissa algo bem parecido com "Dragon Ball GT" (Goku é transformado em criança por vilões e precisa fazer uma jornada para voltar ao normal), aqui vemos como o mundo da franquia é vasto e como o autor era uma fonte de criatividade. Com um clima de RPG de videogame misturado com anime de sábado de manhã, "Daima" tem sido uma delícia de acompanhar. (Disponível na Crunchyroll, Netflix e Max)