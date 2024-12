'Garota do Momento': Alfredo trai Teresa de forma terrível em pensamento

No capítulo de quinta-feira (26), da novela "Garota do Momento" (Globo), Beto consegue fazer com que Beatriz chegue a tempo ao programa de Alfredo para lançar o novo sabonete.

Todos elogiam Beatriz, e Bia tem um surto de raiva. Edu e Celeste confessam estar apaixonados, mas Raimundo não aprova.

Alfredo pensa em Anita. Suzana se queixa da sabotagem à agenda de compromissos de Beatriz, e Ronaldo registra. Juliano recebe uma ameaça, e Basílio afirma que pode ajudar o empresário.

Clarice se decepciona com as novas alunas ganhadoras das bolsas de estudos. Bia dá um jeito de impedir que Glorinha arrume Beatriz para a sessão de fotos na agência.