Faustão reaparece ao lado da esposa e dos filhos em fotos de Natal

Fausto Silva, 74, reuniu a família para celebrar a noite de Natal em sua casa, em São Paulo.

O que aconteceu

Discreto em relação à vida pessoal, Faustão apareceu cercado pela esposa, Luciana Cardoso, 46, e pelos três filhos — Lara Silva, 25, João Silva, 20, e Rodrigo Silva, 16. Lara é fruto do antigo casamento do apresentador com Magda Colares, enquanto os mais novos são do atual casamento.

João foi o responsável por compartilhar os cliques em família. "Que este Natal seja repleto de sorrisos, abraços e bênçãos para todos vocês", escreveu ele. Julinho Casares, noivo de Lara e filho do presidente do São Paulo Futebol Clube, também aparece nas imagens.

