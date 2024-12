Mesmo com a superstição de que usar verde no Natal atrai gravidez para o ano seguinte, famosas apostaram no look para a festa de fim de ano. Confira as famosas que colocaram a teoria à prova neste ano.

Juliette apostou no look verde para passar o Natal Imagem: Repodução/Instagram

Viih Tube

Viih Tube apostou no look verde para passar o Natal Imagem: Reprodução/Instagram

Gabi Martins

Gabi Martins apostou no look verde para passar o Natal Imagem: Reprodução/Instagram

Pocah

Pocah apostou no look verde para passar o Natal Imagem: Reprodução/Instagram

Sthe Matos

Sthe Matos apostou no look verde para passar o Natal Imagem: Reprodução/Instagram

Gabriela Versiani