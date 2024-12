De Deolane a Nego Di: os famosos brasileiros presos em 2024

O ano foi especialmente difícil para alguns famosos brasileiros. Nomes como Deolane Bezerra e Nego Di foram parar atrás das grades pelos mais diferentes motivos. Relembre as prisões de 2024:

Deolane Bezerra

Deolane Bezerra quando deixou a Colônia Penal Feminina Bom Pastor, no Recife (PE) Imagem: Genival Paparazzi/AGNews

Influenciadora foi presa durante operação contra uma organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. A prisão aconteceu na manhã de 5 de setembro, em Boa Viagem, zona sul do Recife (PE).

Ela chegou a ser solta, mas voltou à penitenciária em menos de 24 horas, após descumprir uma medida cautelar, no dia 10 do mesmo mês. A famosa só foi solta novamente no dia 24 de setembro por decisão do desembargador Eduardo Gilliod. O MP pediu o arquivamento parcial da investigação.

Nego Di

Sócio de Nego Di foi preso acusado por participação em golpe Imagem: Polícia Civil do RS/Reprodução/Instagram

Ex-BBB foi preso pela Polícia Civil em julho sob suspeita de estelionato em vendas de produtos por meio de uma loja virtual. Dias antes, o humorista também havia sido alvo de outra operação, desta vez do Ministério Público Estadual, sobre suposta lavagem de dinheiro.

STJ (Superior Tribunal de Justiça) concedeu liberdade provisória ao influenciador no dia 27 de novembro. Ele deve ficar em liberdade até o julgamento do mérito do habeas corpus pedido pela defesa, ainda sem data para acontecer.

Natacha Horana

Natacha Horana foi presa por suposto envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro Imagem: Reprodução

Natacha foi presa sob acusação de suposto envolvimento com organizações criminosas e lavagem de dinheiro. Ela é ré na Justiça, segundo informou o Ministério Público do Rio Grande do Norte.

Dançarina fez parte do balé do Faustão entre os anos de 2015 e 2022. Atualmente, ela conta com mais de um milhão de seguidores em seu perfil do Instagram

Liziane Gutierrez

Liziane Gutierrez foi a primeira eliminada de 'A Fazenda 13' Imagem: Reprodução/Instagram

Ex-Fazenda passou 30 dias presa no Marrocos. Ela foi detida em outubro, após ser acusada de desrespeitar autoridades locais durante uma viagem.