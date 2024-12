Belo e Gracyanne Barbosa aparecem juntos em foto no Natal

Gracyanne Barbosa, 41, posou ao lado do ex-marido Belo, 50, em uma foto em família para comemorar o Natal, na última terça (24).

O que aconteceu

A musa fitness compartilhou a foto em que aparece ao lado da família e do ex. "Natal"

Gracyanne posta foto em família ao lado de Belo Imagem: Reprodução/Instagram

No início de dezembro, Gracyanne disse que a relação com os familiares de Belo segue "normal". "Sempre tivemos uma ótima convivência. Fico em paz com isso porque sei das coisas boas que fiz, que tentei fazer, em aproximar, tê-los mais próximos e ajudar no que estava/está ao meu alcance", disse nos stories de seu perfil no Instagram.

A influenciadora fitness destacou que considera os familiares do ex-marido como seus parentes. "Acredito que, de alguma maneira, sempre seremos uma 'família'. Da minha parte será sempre esse 'sentimento'".

Belo e Gracyanne Barbosa anunciaram o término do casamento em abril de 2024. Na ocasião, a influenciadora admitiu que manteve um affair com seu ex-personal. Recentemente, ela disse que sua relação com o pagodeiro foi permeada por "mentiras".