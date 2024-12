Apresentadora, musa e... atriz! Luciana Gimenez revela papel dos sonhos

Em busca de novos desafios, Luciana Gimenez, 55, falou sobre os planos futuros para sua carreira de atriz.

O que aconteceu

Apresentadora do SuperPop (RedeTV!), responsável pelo podcast Bagaceira Chique e musa do Carnaval da escola de samba Vai-Vai, Luciana Gimenez ainda encontrou tempo para investir na carreira de atriz. Durante a festa de 50 milhões da Virgínia, que aconteceu na última quarta-feira (18), revelou que acabou de gravar um novo filme.

Já com outros projetos vindo pela frente, a famosa garantiu que ama novos desafios. "É uma coisa que me tira da zona de conforto. Toda vez que você tem que trabalhar, fazer alguma coisa que fica nervosa, você conquista um espacinho maior. Se não, você fica na mesmice. Eu gosto de fazer coisas diferentes", disse para Splash.

No entanto, até o momento, a apresentadora não recebeu papéis distantes do que vive. "Sempre me chamam para fazer personagens parecidas comigo. Então, eu não acho que seja tão desafiador. Mas eu acabo pendendo para o lado da comédia, que eu amo", afirmou.

Ainda assim, Luciana Gimenez tem o desejo de explorar novas vertentes na atuação. "Eu tenho vontade de fazer uma vilã, bem má, bem ruim", disse ao revelar que sua maior inspiração seria Cruella, personagem da história de "101 Dálmatas".