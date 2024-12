Pai de 4: além da recém-nascida Clara, quem são os outros 3 filhos de Zezé?

Zezé Di Camargo é pai pela quarta vez: Clara, fruto do casamento com Graciele Lacerda, nasceu nesta quarta-feira (25).

Quem são os outros filhos do sertanejo

O cantor sertanejo já é pai de três filhos adultos. Wanessa Camargo, 41, Camilla Camargo, 39, e Igor Godói, 29, são frutos do casamento com a ex-esposa, Zilu Godói, com quem ele esteve por mais de 30 anos.

Zezé Di Camargo em foto posada com os três filhos: Wanessa, Camilla e Igor Imagem: Reprodução/Instagram

Primogênita, Wanessa Camargo, 41, é a que tem carreira pública mais evidente. Em mais de duas décadas de carreira, já lançou discos e registros audiovisuais, passeando por diversos ritmos e acumulando alguns hits, como "O Amor Não Deixa", "Amor, Amor" e "Não Resisto a Nós Dois". A cantora acumula algumas polêmicas, incluindo desentendimentos públicos com o pai, idas e vindas relacionadas ao namoro com o ator Dado Dolabella e críticas por passagem pelo BBB 24. É mãe de João Francisco Buaiz, 10, fruto do relacionamento com o ex-marido Marcus Buaiz. Passou o Natal com Zezé e Graci, além de ser madrinha da recém-nascida Clara.