Sertanejo desabafa sobre desprezo de Leonardo: 'Descartou, isso dói'

César Augusto, 71, desabafou sobre sua relação com Leonardo, 61, após 26 anos da morte de Leandro, que faleceu em decorrência de um câncer raro na região do tórax.

O que aconteceu

César Augusto, que é produtor e compositor, com mais de mil músicas gravadas, disse que Leonardo se afastou dele após a morte do irmão. "O Leonardo se afastou de mim, eu ligo e ele não atende, mando mensagem e não responde. Eu sempre gostei muito deles e fico sentido com isso", contou em entrevista ao canal no YouTube de André Piunti.

César Augusto também lamentou o afastamento do cantor. "As pessoas descartam você como se você fosse um papel de bala, sabe? Uma casca de banana. Isso dói. Fico sentido. Eu gosto muito do cara, queria continuar sendo um grande amigo dele que eu acho que sou."

Não tivemos [brigas], mas ele simplesmente sumiu. Sumiu. Me dói porque eu gosto dele, mas tudo bem César Augusto