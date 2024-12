Modelo diz que foi desconvidada de Natal do amigo: 'Por ser bonita demais'

Janaína Prazeres, 35, eleita a "mulher perfeita" pela Playboy da Noruega, contou que foi desconvidada de uma festa de Natal devido à sua aparência.

O que aconteceu

Segundo o Extra, a modelo brasileira disse que o amigo afirmou que sua presença poderia causar desconforto entre as mulheres dos casais na ceia de Natal. "O anfitrião me mandou uma mensagem dizendo que algumas pessoas acharam que minha presença poderia atrapalhar o clima entre os casais. Achei absurdo, porque eu só queria passar um momento agradável com amigos, sem nenhuma outra intenção."

É lamentável que, em pleno século 21, ainda enfrentemos esse tipo de preconceito Janaína Prazeres

Janaína disse que está acostumada com os julgamentos mesmo com o título de "mulher perfeita". "Embora esse título tenha aberto portas na minha carreira, ele também trouxe muito escrutínio e julgamentos."