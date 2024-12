Klara Castanho, 24, abriu um álbum de fotos durante uma ida à praia, no Rio de Janeiro.

A atriz apareceu com um biquíni verde e fez diversas poses para a câmera. "Eu diria carioca…"

Klara, que está no ar na novela "Garota do momento", recebeu elogios. "Parece uma boneca", disse um. "Maravilhosa demais", comentou outra. "Um mulherão com esse jeito de menina . Deus te ilumine", disse mais um.