Gusttavo Lima se pronuncia pela 1ª vez após deixar hospital: 'Gratidão'

Gusttavo Lima publicou um texto para os fãs na tarde dessa terça (24), após deixar o hospital em que estava internado, em São Paulo. O cantor, de 35 anos, passou três dias na unidade de saúde após sentir um "desconforto gastrointestinal".

No Instagram, ele agradeceu as mensagens de apoio que recebeu e disse estar ansioso para se recuperar e retomar a agenda de shows. Um comunicado emitido pela assessoria do sertanejo deixou claro que, apesar da alta hospitalar, ele seguirá em tratamento em casa.

"Gostaria de expressar minha profunda gratidão a todos vocês pelas mensagens de carinho e apoio que recebi durante meu período de internação. Cada palavra, cada gesto e cada pensamento positivo significaram muito para mim e me deram forças para enfrentar esse desafio", escreveu Gusttavo nos stories.

O cantor e sua equipe não deram detalhes sobre qual foi seu diagnóstico, responsável pelo cancelamento do show que ele faria no Villa Mix no sábado (20). "Estou ansioso para me recuperar e poder reencontrar todos vocês em breve. Com carinho, Nivaldo Batista Lima", assinou o sertanejo, com o nome de registro.

Gusttavo também compartilhou um post desejando um Feliz Natal aos seguidores mas, novamente, sem aparecer. "Feliz Natal! Que Jesus continue abençoando nossos lares e famílias. Um grande abraço do seu Embaixador."

O que aconteceu

O sertanejo sentiu um desconforto gastrointestinal no sábado (21) e precisou ser internado. Devido ao problema de saúde, cancelou o show que faria no festival Villa Mix, em São Paulo. Até o momento, não foi revelado o que desencadeou o problema de saúde do artista.

Na última segunda (23), o colunista de Splash Lucas Pasin, apurou que Gusttavo estava acompanhado da esposa, Andressa Suita. Ela estava em Miami, nos Estados Unidos, e retornou ontem ao Brasil para ficar ao lado do cantor.

"Ontem ele ainda estava com dores no abdômen, mas hoje acordou sem dor. Está bem melhor. Andressa Suita já chegou dos EUA e está com ele", disse assessoria na ocasião para Lucas Pasin.