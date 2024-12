Gusttavo Lima recebe alta após 3 dias internado com dores abdominais

Gusttavo Lima, 35, recebeu alta na manhã desta terça (24) após passar três dias internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo.

O que aconteceu

Segundo o boletim médico, o cantor concluiu com sucesso o tratamento médico ao qual foi submetido. A nota ainda diz que Gusttavo Lima vai continuar a sua recuperação em casa, seguindo as orientações da equipe médica.

O sertanejo sentiu um desconforto gastrointestinal no sábado (21) e precisou ser internado. Devido ao problema de saúde, cancelou o show que faria no festival Villa Mix, em São Paulo. Até o momento, não foi revelado o que desencadeou o problema de saúde do artista.

Na última segunda (23), o colunista de Splash Lucas Pasin, apurou que Gusttavo estava acompanhado da esposa, Andressa Suita. Ela estava em Miami, nos Estados Unidos, e retornou ontem ao Brasil para ficar ao lado do cantor.

"Ontem ele ainda estava com dores no abdômen, mas hoje acordou sem dor. Está bem melhor. Andressa Suita já chegou dos EUA e está com ele", disse assessoria na ocasião para Lucas Pasin.