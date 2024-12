De uma vez: Basílio mata charada e cai em desgraça em 'Garota do Momento'

No capítulo desta terça-feira (24) de Garota do Momento" (Globo), Basílio (Cauê Campos) descobre que Juliano (Fábio Assunção) tem um caso com Zélia (Letícia Colin). Com isso, o personagem deve ganhar ainda mais munição para chantagear o ricaço.

Nesse mesmo dia, a briga de Basílio e Beto (Pedro Novaes) virá à tona quando Beatriz (Duda Santos) afirma ao ex que ainda desconfia de seu comportamento com o amigo de infância.

Só que, durante uma conversa com a avó, Carmem (Solange Couto), Beatriz recebe conselhos acerca de seu dilema entre o amor por Beto e a lealdade a Basílio.

Após esse encontro com a matriarca, Beatriz decide perdoar Beto pela suposta agressão, algo que vai deixar Basílio fervendo de ódio.

Beto (Pedro Novaes) e Beatriz (Duda Santos) em 'Garota do Momento' Imagem: Divulgação/Globo

Ainda no mesmo capítulo: Edu tira Celeste para dançar. Ulisses se declara para Glorinha. Mauro chega ao baile e confronta Celeste. Lígia impede Mauro de se aproximar de Celeste. Clarice elogia Beatriz. Juliano comemora o sucesso do novo sabonete da Perfumaria Carioca. Juliano permite que Zélia adultere o esquema de bolsas de estudo da Magnifique, sem que Clarice saiba.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.