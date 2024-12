De Hermeto Pascoal a FBC, Festival Carambola une clássicos e novidades

Do TOCA

De Hermeto Pascoal a Flora, passando por Liniker e FBC, o Festival Carambola conectou clássicos e novidades da cena das Alagoas, temperando com artistas que traduzem a diversidade da música brasileira. Só poderia dar bom.

"Maceió tem uma cena musical que eu acho muito forte, mas a gente é pouco visto. E o Carambola dá essa visibilidade pros artistas daqui", comentou, em entrevista ao TOCA, a cantora Flora, que lançou este ano seu segundo disco, "Volver".

Flora dividiu o palco com outros expoentes do efervescente cenários alagoano, como a trapper Alice Gorete, o rapper Boby Ch e o Coletivo Afrocaeté - além de "estrangeiros", como Liniker, Ana Frango Elétrico, FBC e os argentinos indies Bandalos Chinos.

A 8ª edição do Carambola marcou também a estreia do Afrocaeté em festivais de grande porte. "É um misto de sensações, de fazer algo pela primeira vez, mas também entendendo a importância de colocar a cultura negra e a ancestralidade e o povo de axé nesses espaços, para que o nosso povo também sinta esse pertencimento, porque tudo isso é nosso", afirmou Letícia Santana, percussionista do grupo.

A DJ Virginia Brasil, que viajou de Recife para Maceió, ressaltou o line-up diverso do festival e indicou seus preferidos:

"A experiência do festival é incrível e vale muito a pena a viagem. Tem vários shows, em especial da Juliana Linhares, que eu amo, e a Liniker maravilhosa."