De biquíni vermelho, Luciana Gimenez comemora a chegada do Natal

Luciana Gimenez, 55, posou de biquíni para comemorar a chegada do Natal, nesta terça-feira (24).

O que aconteceu

Nos stories do Instagram, a apresentadora compartilhou uma foto em que aparece com botas e um biquíni vermelho em detalhe verde. A foto acompanhou a música "Jingle Bell Rock" de Bobby Helms.

Luciana Gimenez posa de biquíni para comemorar o Natal Imagem: Reprodução/Instagram

Após 20 anos sem desfilar no Vai-Vai, Luciana Gimenez contou sua preparação para voltar a ser madrinha de bateria da escola no Carnaval de 2025. Sem segredo, a apresentadora diz ao UOL que manteve a rotina que já faz no dia a dia.