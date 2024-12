Carlinhos diz que não convidou Gkay para o Natal: 'Não arquitetei nada'

Após a polêmica entre Alvaro e Gkay, Carlinhos Maia disse que não convidou a influenciadora para a viagem de Natal para a Finlândia.

O que aconteceu

Carlinhos se defendeu das críticas que estaria recebendo por supostamente ter convidado Gkay para a viagem. "Vocês têm mania de tratar adulto como crianças, só tem adultos aqui. Infelizmente, não aconteceu como eu esperava que acontecesse, todo mundo feliz, todo mundo se divertindo, mas foi combinado de todos estarmos aqui", disse Carlinhos nos stories do Instagram, se dirigindo aos fãs.

Ele disse que foi Gkay quem pediu para ir. "A Gkay que pediu muito. 'Amigo, quero estar no Natal com vocês'. Tem coisas que vocês só veem o que é postado aqui. Então, Gkay pediu muito, e eu fiquei muito feliz, eu disse 'pronto, vai ser legal'".

Gkay pediu pra vir pro Natal, eu não chamei porque eu sabia dessa coisa com o Álvaro. No fim, eu não arquitetei nada. Carlinhos Maia

O influenciador ainda contou que Alvaro foi até o hotel de Gkay para conversar e pedir desculpas. "Ela preferiu ficar dormindo. E tá tudo bem, no tempo dela a casa estará aberta aqui".

Alvaro x Gkay

Inicialmente, o grupo formado por Alvaro, Lucas Guedes, Gkay e Rafa Ucmann rachou. Em setembro, Alvaro era o único que ainda era amigo dos três.

No entanto, agora, Alvaro expôs o fim da amizade com Gkay. Ele chamou a influenciadora de sonsa e disse que foi o responsável por criar o grupo da viagem.

Carlinhos falou assim: 'Gkay quer ir'. Eu falei assim: 'amigo, se ela for mesmo, você só me avisa que eu não faço questão de ir'. Se ela for, eu não quero ir. Eu quero passar o Natal com pessoas que eu gosto. Deixei de passar o Natal na minha casa para estar viajando com os amigos que eu amo, porque ano passado foi incrível. Alvaro nos stories do Instagram

Alguns internautas repararam que os dois não estavam se falando já em outubro, no Rancho do Maia. O Rancho é outro evento de Carlinhos, que conta com milhares de espectadores nos Stories.

Apesar da reclamação de Alvaro, Gkay foi confirmada na viagem mesmo assim. "O que eu não esperava hoje é que quando eu chegasse no hangar, ela ia estar lá. Por isso eu que quando eu cheguei lá, minha energia foi embora na hora, ela tava lá com aquela cara de sonsa", disse.

O influenciador deixou claro que não quer mais contato com a ex-amiga. "Quando deu cinco horas de viagem, eu pensei: não posso deixar que outra pessoa interfira na minha felicidade, porque no meu mundo só faz parte quem eu quero. E a Gkay não faz mais parte do meu mundo. Tá perdoada, um beijo, obrigada, mas não preciso ficar mais perto".

Eu não quero mais na minha vida. Não quero mais contato nenhum, já fez muito mal para mim enquanto era minha amiga, quando deixou de ser, e com todos ao redor dela. Alvaro

Com a repercussão da briga, Carlinhos disse que só queria reaproximar os amigos. "Venho tentando reaproximá-los faz tempo. Paro por aqui. Ninguém dos dois merecem ataques. É Natal, tempo de perdão e reconciliação".

Strory de Carlinhos Imagem: Reprodução/Instagram/@carlinhos

Gkay não se pronunciou até agora.