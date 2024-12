Anitta resgata vídeo antigo de Natal e diferença no visual rouba cena

Anitta entrou no clima de Natal recuperando um vídeo de seu "velho testamento": no Instagram, ela compartilhou um clipe ao lado de seus colegas da icônica gravadora "Furacão 2000", em um especial de fim de ano gravado em 2010.

A cantora e outras estrelas do funk carioca cantavam uma música feita especialmente para a data, mas o que roubou a cena foi o visual do "velho testamento" de Anitta —que já admitiu ter passado por inúmeras cirurgias plásticas após fazer sucesso, além de ter mudado o estilo de seus looks.

"Como explicar a skin Anitta de fábrica para um gringo?", questionou uma seguidora ao ver o vídeo, postado na manhã dessa terça (24). "A Anitta do velho testamento! Icônica demais", elogiou um fã, destacando a transformação da artista.

'O coraçãozinho com a mão me pega muito", destacou um terceiro comentário, se divertindo com a coreografia escolhida pela cantora no verso da música que fala sobre amor.