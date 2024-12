Após 'turnê na Globo', Tici Pinheiro passa perrengue com crachá na Record

Ticiane Pinheiro, 48, passou um perrengue para entrar na Record para comandar o Hoje em Dia. A apresentadora, que viveu uma turnê na Globo com aparições no Melhores do Ano e Altas Horas, viu o crachá travar sua entrada nas catracas do canal.

O que aconteceu

Tici tentou entrar na emissora paulista na manhã desta segunda-feira (23), mas o sistema de leitura do crachá indicou acesso "inválido". Ela compartilhou o vídeo do perrengue nas redes sociais e não perdeu a chance de tirar sarro.

Eu chego na Record e não está passando o meu cartão [de ponto].

Ticiane Pinheiro

Ticiane Pinheiro vê crachá não passar em chegada na Record Imagem: Reprodução/@ticipinheiro

Na legenda do vídeo, ela zombou da situação vivida horas antes de entrar no ar. "Barrada no baile", escreveu.

Apresentadora voltou às redes sociais minutos depois para dizer que havia conseguido entrar nas dependências da Record. Ela ainda deixou um convite ao público para assistir a edição de 2024 do Família Record.

"Gente, hoje tem o Família Record, o amigo secreto aqui da Record. Muito legal e com todos os apresentadores! Vai ser hoje à noite e vocês não podem perder, viu?", destacou ela.

Turnê na Globo? Ticiane Pinheiro passou os últimos dias tendo aparições recorrentes na concorrente da Record. Ela esteve no Melhores do Ano, do Domingão, onde o marido, César Tralli, foi premiado na categoria Jornalismo. No último final de semana, a apresentadora também esteve ao lado do companheiro e sua mãe, Helô Pinheiro, no Altas Horas.