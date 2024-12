Sabrina Sato chora ao falar de Nicolas Prattes: 'transformou a minha vida'

Sabrina Sato se emocionou ao falar de Nicolas Prattes durante participação do casal no especial The Masked Singer Brasil, comandado por Eliana e que foi ao ar neste domingo, 22. Sabrina não conteve o choro ao falar sobre o ator.

"O Nicolas entrou na minha vida e a transformou completamente. Eu senti coisas que nunca tinha sentido. Então, esse amor é muito profundo e é algo que transformou mesmo a minha vida", disse ela, emocionada.

No programa, cada jurado do reality chamava ao palco um convidado importante em sua vida para uma apresentação especial - e Sabrina Sato escolheu o noivo para compartilhar esse momento. Em clima romântico, os dois cantaram a música No Meu Coração Você Vai Sempre Estar, tema do filme Tarzan.

Ao final da apresentação, o casal conversou com Eliana e o ator explicou a escolha da canção. "Acho que essa música fala do motivo de a gente estar aqui hoje. Todo mundo passa por momentos difíceis e é impossível não saber que o amor é a base de tudo, é a base que mantém a gente forte. E, muitas vezes, a gente passa por situações que, na verdade, deixam tudo mais forte ainda, a conexão fica ainda maior", contou o ator.

Após a separação com Duda Nagle, no início de 2023, Sabrina Sato afirmou que estava em um momento de muito trabalho e de cuidar da filha dos dois, Zoe.

"A gente esquece de cuidar da gente, esquece de lembrar que a gente existe também. Então, ele chegou num momento que foi muito especial e me mostrou tudo, parece que ele abriu o mundo pra mim. Tudo que a gente viveu esse ano juntos foi tão forte, tão intenso e... a gente viveu uma vida em um ano.. Então, sou muito grata a tudo", completou Sabrina, levando o noivo às lágrimas.

Sabrina Sato e Nicolas Prates assumiram o namoro durante o carnaval deste ano. O casal anunciou em outubro que esperavam o primeiro filho juntos. Porém, no início de novembro, a apresentadora perdeu o bebê. Ela estava na 11ª semana de gestação.