Rei Charles dará mensagem de Natal em capela de antigo hospital

LONDRES (Reuters) - O rei Charles dará sua tradicional mensagem de Natal de uma capela de um antigo hospital, disse o Palácio de Buckingham nesta segunda-feira, em uma quebra da tradição e um aceno ao tratamento do monarca britânico para câncer.

Em fevereiro, o palácio revelou que o monarca de 76 anos, que se tornou rei em 2022, havia sido diagnosticado com uma forma não especificada de câncer detectada em testes após um procedimento corretivo para próstata aumentada.

Na semana passada, uma fonte do palácio disse que seu tratamento estava indo em uma direção positiva e continuará no próximo ano.

Para sua transmissão anual pré-gravada do dia de Natal, a ser transmitida na quarta-feira, Charles escolheu a Capela Fitzrovia, uma antiga igreja ornamentada no local de um antigo hospital no centro de Londres.

"Agora é um espaço para reflexão tranquila, descoberta e celebração, conectando diversas comunidades de todas as religiões ou nenhuma", disse o Palácio de Buckingham no X, acrescentando que o avô do rei, George VI, lançou a pedra fundamental do prédio em 1928.

O conteúdo da mensagem em si permanece em sigilo até que seja transmitida, mas uma fonte da realeza disse que ela refletirá sobre os desafios internacionais, nacionais e pessoais e como eles podem ser superados pelas comunidades que apoiam umas às outras.

As mensagens sazonais remontam a um discurso de rádio feito por seu bisavô George V em 1932, e geralmente são filmadas em uma das casas do monarca, sendo que a última vez que a Rainha Elizabeth filmou a transmissão foi do lado de fora de uma residência real em 2006.

No ano passado, Charles transmitiu sua mensagem do Palácio de Buckingham.

O Daily Telegraph, que já havia tomado conhecimento do local, relatou que o próprio Charles havia escolhido a capela enquanto enfrentava seus próprios problemas de saúde. Uma fonte disse ao jornal que o monarca queria que sua mensagem parecesse mais moderna.

(Reportagem de Michael Holden)