Quem é o pai do bebê de Lorena? 2 ex surgem desesperados em 'Mania de Você'

No capítulo desta segunda-feira (23) de "Mania de Você" (Globo), Lorena (Liza Del Dala) não permitirá que Gael (Igor Cosso) faça um teste de DNA para assumir Luquinha.

Em seguida, Dhu (Ivy Souza) estranhará o interesse de Robson (Eriberto Leão) na saúde do seu neto. Recentemente o crápula surpreendeu ao deixar a confeiteira se ausentar do trabalho para cuidar da criança.

Fato é que nenhum dos dois homens - ambos ex casos de Lorena - é o pai biológico de Luquinha. Na próxima fase da trama, Iberê (Jaffar Bambirra) revelará que o menino é seu filho.

Jaffar Bambirra é Iberê em 'Mania de Você' Imagem: Reprodução/Globo

Ainda no mesmo capítulo: Viola resiste em deixar o bunker com Rudá. Dhu e Wagner percebem o clima entre Michele e Daniel. Rudá enfrenta Mavi, e acaba rendido por seguranças. Daniel fica abalado com o constrangimento de Michele. Berta comenta com Sirlei que admira a coragem de Tomás. Berta flagra Sirlei e Ísis.Iberê revela que não pode ajudar a libertar Rudá. Mavi destrata Mércia, que reage.

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.