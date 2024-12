Marina Ruy Barbosa mostra detalhes de sua casa: 'Comprei com 17 anos'

Marina Ruy Barbosa, 29, abriu um álbum de fotos para mostrar detalhes da sua casa no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

A atriz mostrou, no último domingo (22), algumas fotos de sua casa no Rio de Janeiro. "Um pouquinho da minha casa do Rio, meu xodó."

Marina contou que comprou a casa quando era mais nova. "Comprei ela na transição de 17 anos para 18 anos e sou completamente apaixonada."

Nas imagens, a atriz aparece com um look justinho: um vestido de sua marca, Ginger, verde com detalhes em rosa. Com seus pets, Marina posou na área externa e exibiu sua enorme sala.