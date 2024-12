Mania de Você hoje (23): veja resumo do capítulo desta segunda-feira

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta segunda-feira (23) em "Mania de Você" (Globo).

O que vai acontecer

Viola resiste em deixar o bunker com Rudá. Dhu e Wagner percebem o clima entre Michele e Daniel. Rudá enfrenta Mavi, e acaba rendido por seguranças. Daniel fica abalado com o constrangimento de Michele. Berta comenta com Sirlei que admira a coragem de Tomás. Berta flagra Sirlei e Ísis. Lorena não permite que Gael faça um teste de DNA para assumir Luquinha. Dhu estranha o interesse de Robson na saúde do seu neto. Iberê revela que não pode ajudar a libertar Rudá. Mavi destrata Mércia, que reage.

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.