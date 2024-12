Jojo Todynho diz que fará cirurgia de remoção de pele: 'Vou ficar absurda'

Jojo Todynho, 27, anunciou que está com cirurgia marcada para remoção de pele após perder mais de 60 kg nos últimos dois anos.

O que aconteceu

Cantora surgiu alegre e dançando a música "Ô Queiroz", do grupo Revelação, em vídeo publicado nos stories do Instagram. Sob a filmagem, ela anunciou que irá passar pelo procedimento estético em 2025.

Me despedindo das minhas pernas e peles que sobraram, agora vou ficar absurda. Já com a cirurgia marcada!

Jojo Todynho

Jojo Todynho revela que fará cirurgia de remoção de pele em 2025 Imagem: Reprodução/@jojotodynho

Artista decidiu focar nos cuidados com o corpo e eliminou 60 kg após uma cirurgia bariátrica. No fim de julho, ela passou por uma abdominoplastia, lipoescultura e redução de mamas e está com 90 kg.

"Resolvi fazer porque vi que eu já estava no meu limite. Eu estava uma 'rinoceronta'. Eu cheguei a 160 quilos. Operei com 146 quilos", contou ela, durante participação no podcast DocShow, em agosto passado.