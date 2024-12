Grupinho, grupão, G4: relembre as alianças firmadas em A Fazenda 16

A Fazenda 16 (Record) começou com uma divisão clara, mas passou por uma grande "dança das cadeiras" entre suas alianças ao longo desses meses. Relembre quem jogou ao lado de quem ao longo do reality, que consagrou Sacha Bali o campeão, tendo levado a bolada de R$ 2 milhões.

Grupão inicial

Com apenas dez dias de reality, já foi possível definir alguns "grupos" dentro da Fazenda. Liderado por Sacha Bali, fariam parte do "grupão" Larissa, Raquel, Camila, Suellen, Flora, Luana, Julia, Yuri, Cauê, Gui e Gizelly.

Yuri, Cauê e Gui, apesar de fazerem parte do grupão, também eram vistos como um trio separadamente.

Grupinho inicial

Já no "grupinho", sob liderança de Zé Love, estavam Babi, Zaac, Fernanda, Flor, Juninho, Sidney e Vanessa. Esses dois últimos, no entanto, com uma aliança instável, pois costumavam circular entre grupos.

Nessa época, quatro peões estavam fora dessa equação e não estão em nenhum grupo. São eles Albert, Gilsão, Vivi e Fernando.

G4

Passado algum tempo de reality, alguns peões se voltaram contra Sacha Bali, que aos poucos começou a se afastar de seu grupão e formar uma nova aliança. Inicialmente ele se uniu a Yuri e Gui, e o trio acabou abraçando Luana quando ela trocou farpas com as mulheres do antigo "grupão".

Novo grupão

Enquanto surgia o G4, nasceu um novo "grupão". Esse grupo uniu os membros restantes dos antigos "grupão" e "grupinho", encabeçados por Zé Love. Ou seja, faziam parte dele Camila, Flora, Julia, Gizelly, Babi, Zaac, Fernanda, Flor, Juninho, Sidney, Albert, Gilsão, Fernando e Vanessa.

G5?

Após as eliminações de Zé Love e Gizelly, e após repetidas saídas de membros do novo "grupão", as alianças foram refeitas. Enquanto o "grupão" se dividiu em subgrupos, o G4 permaneceu intacto, mas contou com a aproximação de Flor.

Flor quase conseguiu formar um "G5" ao dizer que votaria junto com o quarteto, mas acabou quebrando a confiança deles e até os criticou. Enquanto isso, Vanessa e Babi se uniram em uma dupla, tendo maior proximidade também com Flora, Juninho, Sidney, Albert, Gilsão e Fernando.

G3

Na reta final, após as eliminações de Babi e Fernando, Luana foi eliminada ao lado de Flor em uma roça com eliminação dupla. Com isso, o G4 virou G3. Nas últimas roças, o resto do "grupão" foi eliminado e Sidney chegou na final ao lado do G3.

