Emoção: Nando ganha o presente que esperou a vida toda em 'Volta por Cima'

O capítulo de "Volta por Cima" desta segunda-feira (23) será marcado pela revelação a todos de que Edson (Ailton Graça) é pai de Jão (Fabrício Boliveira).

Rosana ficará transtornada com a revelação do marido e vai expulsá-lo de casa. Inconformada, ela ainda vai atrás de Neuza (Valdineia Soriano) para tirar satisfação.

Edson, por sua vez, decide revelar para Nando (João Gabriel D'Aleluia) que ele tem um irmão. Assim que sabe que se trata de Jão, o rapaz fica feliz da vida e não julga o pai.

Nando (João Gabriel D'Aleluia), Rosana (Viviane Araujo) e Edson (Aílton Graça); ao lado, Jão (Fabrício Boliveira) em 'Volta por Cima' Imagem: Thaís Magalhães e Fábio Rocha/Globo

Ainda no mesmo capítulo: Gerson recaptura Tati. Madalena enfrenta Violeta. Roxelle vai com Gigi, Joyce e Belisa para a festa de Silvinha. Madalena desabafa com Cida. Osmar vai à casa de Gerson, e Violeta implora a Marco pela vida do amante. Neuza conforta Jão.

Gerson negocia a liberdade de Tati com Osmar. Roxelle flagra Sidney se insinuando para Joyce. Aquiles impede Jão e Madalena de irem à delegacia. Marco liberta Tati, que vai ao encontro de Osmar.

