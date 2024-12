Dantinhas: The Masked perde essência com especial de Natal 'esquisito'

O The Masked Singer Brasil estreou oficialmente na tela da TV Globo neste domingo (22), com um especial de Natal. Ainda, o programa também foi marcado por relato emocionado de Sabrina Sato e Eliana, a nova apresentadora da atração, cantando uma música gospel. O retorno do programa foi assunto no Central Splash desta segunda-feira (23).

Dantinhas, convidado do Central, confessa que achou esquisita a estreia do The Masked Singer no formato especial de Natal. Ele esperava que a atração da Globo repetiria a fórmula de outras edições.

Eu achei que perdeu a identidade do programa. Achei que seria uma coisa igual a outras temporadas, com a galera dentro de um boneco, extremamente fantasiados e a gente ia tentar adivinhar quem era

Dantinhas

Para ele, as máscaras usadas pelos participantes já entregavam suas identidades, como foi o caso de Junior, ex-dupla de Sandy. "Não teve nenhum mistério".

O legal do The Masked é a gente ficar: 'Gente, que voz é essa? Eu conheço essa voz. Essa voz é de alguém que eu conheço. Quem é essa pessoa?'. Essa brincadeira da gente ficar tentando adivinhar

Dantinhas

Para a versão oficial do programa, que chega na tela da Globo em 2025, os participantes vão usar as tradicionais fantasias. No próximo ano, as roupas são inspiradas em personagens icônicos de novelas da emissora.

Outro ponto que chamou a atenção do público na estreia do programa foi que Eliana cantou uma música gospel. Dantinhas não aprovou, e que o resultado ficou igualmente esquisito. Ele espera que a apresentadora tenha outra oportunidade na Globo, em algo feito só para ela.

É todo um trabalho para tentar trazer de volta essa mesma Eliana que vocês tinham no SBT. Mas eu ainda tenho fé de que ela vai ganhar um programa dela

Dantinhas

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.